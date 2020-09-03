Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнить обязательства, которые взял на себя на саммите «нормандской четверки» в декабре 2029 года, сказал политолог Павел Рудяков в интервью Украина.ру

«Режим прекращения огня сохраняется, хотя многие эксперты, и я в том числе, не верили, что будет так мало нарушений. Теоретически уже можно было бы переходить к шагам по политическому урегулированию, но этого нет. Это объясняется тем, что Зеленский не способен выполнять обязательства, которые он взял на себя на саммите 9 декабря в Париже», — сказал эксперт.

Донбасс, перемирие. Потерь нет, что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Это заслуга украинского генералитета, а сам Зеленский не может держать ситуацию на линии соприкосновения под контролем, что выше его возможностей, считает политолог.

С интервью можно ознакомиться здесь.