Депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект, которым создается Бюро экономической безопасности (БЭБ) для предотвращения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства. Трансляцию заседания 3 сентября вел телеканал «Рада»

Депутат Ярослав Железняк в ходе представления законопроекта отметил, что принятие документа позволит лишить правоохранительные органы возможности влиять на бизнес. Из-за коррупции и воровства Госрезерв Украины утратил 97% запасов © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Нацполицию, СБУ, Налоговую полицию, прокуратуру. Вместо этого сделать один аналитический орган, который будет заставлять бизнес соблюдать законодательство языком цифр, а не автоматов. В 2019 году по статье уклонение от уплаты налогов было заведено 1300 дел на предпринимателей и только 10 было доведено к приговору», — отметил он.

При этом расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования.