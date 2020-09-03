Депутат Ярослав Железняк в ходе представления законопроекта отметил, что принятие документа позволит лишить правоохранительные органы возможности влиять на бизнес.
«Нацполицию, СБУ, Налоговую полицию, прокуратуру. Вместо этого сделать один аналитический орган, который будет заставлять бизнес соблюдать законодательство языком цифр, а не автоматов. В 2019 году по статье уклонение от уплаты налогов было заведено 1300 дел на предпринимателей и только 10 было доведено к приговору», — отметил он.
При этом расследование нарушений, которые отнесены к компетенции БЭБ, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования.