Россия должна выступить в роли арбитра в белорусском политическом кризисе, так как ни оппозиция, ни власть не готовы идти на компромиссы. Об этом председатель движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант назвал возможного посредника на переговорах власти и оппозиции в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Александр] Лукашенко сейчас во многом зависим от российской поддержки, а оппозиция, поняв, что Европа всерьез повлиять на белорусский кризис не в состоянии, тоже готова признать Россию в качестве посредника. В том, что стороны смогут договориться самостоятельно, я сомневаюсь. Сейчас они, особенно власть, ни на какой компромисс идти не готовы», — сказал он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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