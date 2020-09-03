Основными мотивами Путина были недопущение развития ситуации в Беларуси по неконтролируемому насильственному сценарию, чреватому гражданской войной и приходом к власти экстремистов, считает председатель движения "Гражданское согласие" Артем Агафонов

В Белоруссии продолжается противостояние власти и оппозиции. Вчера в Минске вновь прошёл масштабный митинг и шествие протестующих, а Лукашенко вновь был в центре города с автоматом. Своё слово уже сказал Владимир Путин: на прошлой неделе он сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

- Артем, как вы считаете, как повлияют на ситуацию в Белоруссии слова Путина?

— Многие на эти слова отреагировали эмоционально. Националисты получили повод для очередной волны криков про «российскую агрессию», а часть пророссийской оппозиции была разочарована открытой поддержкой Лукашенко.

Я же считаю, что основными мотивами Путина были недопущение развития ситуации в Беларуси по неконтролируемому насильственному сценарию, чреватому гражданской войной и приходом к власти экстремистов. Собственно, именно о таком сценарии он и говорил, когда перечислял условия для силового вмешательства.

- Некоторые эксперты, в том числе белорусские, считают, что Россия могла бы выступить посредником между властью и оппозицией. Какой, по вашему мнению, должна быть роль России в разрешении внутрибелорусского кризиса?

— Отношение к идее российского посредничества в белорусском политическом кризисе абсолютно положительное. Собственно, никого другого в роли внешнего арбитра я не представляю. Лукашенко сейчас во многом зависим от российской поддержки, а оппозиция, поняв, что Европа всерьез повлиять на белорусский кризис не в состоянии, тоже готова признать Россию в качестве посредника. В том, что стороны смогут договориться самостоятельно, я сомневаюсь. Сейчас они, особенно власть, ни на какой компромисс идти не готовы. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

- На прошлой неделе также пресс-секретарь Путина — Дмитрий Песков — заявлял, что Россия положительно оценивает слова членов Координационного совета оппозиции Белоруссии, что они готовы к конструктивной работе с Россией. Как вы считаете, это сигнал для Лукашенко и оппозиции?

— Россия дала уже несколько сигналов того, что она ждет от сторон белорусского конфликта начала диалога. И, конечно, Россия не может не оценить положительно тот факт, что белорусская оппозиция, которая десятилетиями была русофобской и транслировала антироссийскую риторику, хотя бы из тактических соображений выразила готовность к конструктивной работе с Россией.

Вообще, я считаю, что Россия, обжегшись на Украине и происходящем на наших глазах белорусском кризисе, должна начать контактировать не только с властью, но и с широким спектром общественных и политических сил, за исключением откровенных экстремистов. В конце концов, то, что оппозиция была русофобской, — это еще и результат ее многолетней зависимости от Запада.

- Каковы в целом ваши прогнозы касательно ситуации в Белоруссии?

— Сейчас мы в точке бифуркации, поэтому прогнозы — дело неблагодарное. Мы можем увидеть и задушившего оппозицию и держащегося на штыках Лукашенко, и победу оппозиции, которая сама по себе допускает массу малопредсказуемых сценариев. Поэтому скажу о варианте, который считаю желательным и предпосылки к реализации которого сейчас есть. Диалог, деэскалация, конституционная реформа, перевыборы. И все в достаточно сжатые сроки. Это единственный сценарий, при котором ситуация в стране остается более-менее в правовом поле и власть, установленная по итогам транзита, получает легитимность, что снижает вероятность дальнейшей дестабилизации.

Разумеется, конституционная реформа должна осуществляться с участием всех заинтересованных сторон, последующая избирательная кампания — обеспечивать равные условия для всех кандидатов, а сами выборы должны быть максимально прозрачными. Вопрос о власти должен быть решен именно на выборах. При всех сомнениях в результатах выборов оснований для передачи власти Тихановской или Координационному совету, сформированному не понятно как и не понятно из кого, я не вижу. Результаты выборов 9 августа сейчас невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому нужны новые выборы, которые разрешат все сомнения.