В частности, подчеркнул эксперт, для этого нужно постоянно повышать цену неисполнения украинским режимом взятых на себя обязательств.
«В ответ на то, что украинский режим не выполняет свои обязательства, должно быть не ворчливое бездействие Москвы. Она пока ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего. А режим должен понимать, что если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже», — уверен Марков.
Поэтому, считает политолог, Россия должна поставить конкретные сроки, в течение которых киевский режим должен выполнить свою часть обязательств, например, если полгода ничего не происходит, то Россия признает ДНР/ЛНР, а если еще в течение какого-то срока ничего не происходит — какие-нибудь другие действия.
Если это произойдет, то Киев будет вынужден как-то маневрировать и выполнять свои обязательства, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.