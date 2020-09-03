Россия должна сделать все, чтобы украинский режим осознал, что от невыполнения Минских соглашений ему будет только хуже. Об этом заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Россия должна предъявить киевскому режиму ультиматум по выполнению Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина

«В ответ на то, что украинский режим не выполняет свои обязательства, должно быть не ворчливое бездействие Москвы. Она пока ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего. А режим должен понимать, что если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже», — уверен Марков.

Поэтому, считает политолог, Россия должна поставить конкретные сроки, в течение которых киевский режим должен выполнить свою часть обязательств, например, если полгода ничего не происходит, то Россия признает ДНР/ЛНР, а если еще в течение какого-то срока ничего не происходит — какие-нибудь другие действия.

Если это произойдет, то Киев будет вынужден как-то маневрировать и выполнять свои обязательства, заключил собеседник издания.

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