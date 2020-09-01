Россия должна сделать все, чтобы украинский режим осознал, что от невыполнения Минских соглашений ему будет только хуже, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Марат Баширов: Россия «тренирует» людей Зеленского, потому что пока не хочет ставить на нем крест © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США.

При этом за последнее время был задержан блогер Андрей Пыж по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке, задержан военнослужащий из Барнаула, которому предъявлено обвинение в государственной измене. Также были арестованы завербованные агенты СБУ, пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

- Сергей Александрович, можно ли в связи с этим говорить о какой-то системной атаке на Россию и почему она происходит именно сейчас?

— Совершенно очевидным является рост агрессивности спецслужб украинского режима. Это не спецслужбы Украины, а спецслужбы именно украинского режима. Никаких явных причин роста этой агрессивности нет.

Возможно, это связано с тем, что спецслужбы Украины выведены американцами из подчинения Зеленского, и для них нет какого-то политического ограничения. Возможно, спецслужбы находятся под контролем врагов Зеленского, которые его таким образом хотят подставить и сорвать возможные его переговоры об улучшении ситуации.

Есть и другая версия. Возможно, американцы уменьшили свое присутствие на Украине и свой контроль над спецслужбами украинского режима, а сформированные за предыдущие годы американцами люди, по сути, с террористическим мышлением пустились, что называется, во все тяжкие.

В пользу этой версии говорит, в частности, прокатившаяся в последние годы информация, что провокация в Керченском проливе была устроена спецслужбами киевского репрессивного режима. Это явно была инициатива Киева, которая столкнулась с критикой со стороны Вашингтона, посчитавшего ее слишком рискованной.

Во всяком случае, эти провокации делаются не по приказу Зеленского, а его врагами. То есть спецслужбы репрессивного киевского режима контролируются другими силами. Вопрос — кем, противниками Зеленского из числа американских спецслужб или противниками Зеленского из числа собственных агрессивных офицеров с террористическим мышлением?

- Приведут ли эти инциденты к тому, что Россия ужесточит политику в отношении Киева, например, заявив на официальном уровне, что украинский режим несет угрозу национальной безопасности?

— К сожалению, я думаю, что этого не произойдет. Мы видим, что на протяжении предыдущих лет киевский репрессивный режим, по сути, проводил политику государственного терроризма, и Россия реагировала очень слабо.

- А с чем связана такая слабая реакция?

— Эта слабая реакция связана с тем, что в России есть группировки, которые считают, что не надо обострять отношения с Западом. Это главная причина.

К тому же, есть группировки, которые считают, что не надо окончательно рвать отношения с офицерами украинских силовых структур и квалифицировать их как террористов, потому что по российским законам это сделает невозможным сотрудничество с ними. А это сотрудничество может понадобиться для ликвидации режима, в случае дестабилизации и по множеству других причин.

Но мне кажется, это ошибка. Россия как раз должна продемонстрировать, что она готова к обострению конфликта с Западом, чтобы Запад боялся такого рода конфликта.

- Вы упомянули отношения Путина с Зеленским, а остаётся ли теперь пространство доверия между ними?

— Безусловно. Я думаю, что у Владимира Путина нет сомнений, что Зеленский хочет вывести Украину из кризиса. Но Зеленский не является полноценным президентом, поскольку большая часть силового блока контролируется либо американскими спецслужбами, либо противниками Зеленского в лице того же Авакова.

- Дмитрий Козак ранее говорил о бессмысленности общения на уровне помощников глав государств по Донбассу. Какова вообще судьба дальнейшего переговорного процесса?

— Сегодня переговоры, по сути, заблокированы по инициативе Москвы, поскольку киевский режим не выполняет те договоренности, которые были достигнуты на последнем саммите в Париже. Если Киев их так и не будет выполнять, возможно, что Зеленский просто-напросто окажется в положении Порошенко, когда Москва отказывалась вести с ним переговоры.

Москва отказывалась вести переговоры с Порошенко, потому что он все время обманывал. Нет смысла вести переговоры с теми, кто тебя все время обманывает.

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов - Каким образом Россия может заставить Украину выполнить свои обязательства по Минским соглашениям?

— Я не оперировал бы такими терминами, что Москва заставит Украину. Украина и украинский репрессивный режим — это абсолютно разные вещи. Украина мечтает о мире. Украина хочет дружить с Россией. Украина мечтает о свободе и демократии.

А киевский репрессивный режим является диктатурой. Он включает в себя не только украинских граждан. Поэтому нельзя ставить вопрос, что Москва заставит Украину. Это политически безграмотная и ущербная для России позиция.

Но заставить можно. Для этого нужно постоянно повышать цену неисполнения обязательств. В ответ на то, что украинский режим не выполняет свои обязательства, должно быть не ворчливое бездействие Москвы. Она пока ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего. А режим должен понимать, что если он не будет выполнять обязательства, ему будет хуже.

Поэтому Россия должна поставить конкретные сроки, в течение которых киевский режим должен выполнить свою часть обязательств. Например, если полгода ничего не происходит, то Россия признает ДНР/ЛНР. Еще в течение какого-то срока ничего не происходит — какие-нибудь другие действия. Если это произойдет, то Киев будет вынужден как-то маневрировать и выполнять свои обязательства.