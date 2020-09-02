Местные жители выступили против уничтожения памятника вождю мирового пролетариата, сельский голова своих земляков поддержал. Однако в полиции возбудили уголовное дело из-за того, что он не выполняет так называемый закон о декоммунизации.
«Сессия сельсовета его заявление уже удовлетворила. Теперь обязанности "мэра" села будет выполнять секретарь сельсовета Анна Аврамова. И памятник Ленину в центре Калчевы станет уже ее проблемой», — пишет издание.
Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, вступил в силу в 2015 году. Согласно этому закону переименованию подлежат города и улицы, названные в четь советских деятелей. Исчезнуть должны и памятники, имеющие отношения к советскому прошлому.