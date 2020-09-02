Президент Белоруссии Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал европейским лидерам ради урегулирования конфликта на востоке Украины создать белорусско-украинский союз, который он бы и возглавил, рассказал бывший президент Евросовета Дональд Туск в интервью польскому интернет-порталу Onet.pl

«Я не говорил об этом раньше, но была такая ситуация, когда Минск ангажировал себя в качестве посредника между ЕС, Россией и Украиной в те горячие дни украинского кризиса. Мне позвонил Лукашенко (я тогда еще был премьер-министром Польши) и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного разрешения украинской проблемы. Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран», — сообщил Туск.

По его словам, Лукашенко тогда говорил, что это «единственный способ затормозить агрессивные действия России».

Туск при этом утверждает, что Лукашенко делал такие предложения «не в заботе об Украине, а опасаясь потерять власть».

«Тогда все побаивались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла стать не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец», — заявил польский политик.