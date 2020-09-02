Американская транснациональная корпорация Google - один из богатейших в мире интернет-холдингов, выросший из поисковика и зарабатывающий публикацией рекламы. Но чем дальше, тем в Google больше рекламы и меньше поисковика, рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру

Цензурой по Азарову. Как Google ущемляет свободу слова © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Отсюда и утверждения владельцев Google, что их интересам противоречит Трамп, который всеми доступными средствами продвигает приоритет производства над торговлей. Так вот, это, как говорят программисты, не баг, а фича, то есть не какая-то непонятная случайность, а неотъемлемое свойство системы в целом», — уверен публицист.

Полностью интервью Анатолия Вассермана выйдет на сайте Украина.ру в ближайшее время.

Компания Google была зарегистрирована в 1996 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Система управляет более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает более миллиарда поисковых запросов ежедневно.