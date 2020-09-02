«С 1 октября монеты в 25 копеек перестают быть платежным средством. С октября ими нельзя будет платить за товары или услуги. Но эти монеты можно после 1 октября сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще 3 года», — сказал он.
Шабан также отметил, что с 1 октября НБУ изымает из оборота купюры выпуска до 2003 года. Таких банкнот в обращении осталось менее 2%.
Нацбанк будет активно выводить из оборота бумажные банкноты 1 и 2 гривен и монеты номиналом в 1 гривну образца 1996 года и заменять их на соответствующие монеты 2018 года.