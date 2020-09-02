Нацбанк Украины (НБУ) с 1 октября изымает из оборота монету номиналом в 25 копеек. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил замглавы НБУ Алексей Шабан, передает издание «Украинские новости»

«С 1 октября монеты в 25 копеек перестают быть платежным средством. С октября ими нельзя будет платить за товары или услуги. Но эти монеты можно после 1 октября сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще 3 года», — сказал он.

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Нацбанк будет активно выводить из оборота бумажные банкноты 1 и 2 гривен и монеты номиналом в 1 гривну образца 1996 года и заменять их на соответствующие монеты 2018 года.