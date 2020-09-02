Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером осмотрели с вертолета ход реконструкции дорог Харьковской области. Об этом 2 сентября сообщается на сайте офиса главы государства

Зеленский в вопросе Донбасса нарушает даже то, что можно не нарушать — Ищенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев — Меловое (от г. Чугуева до границы с Луганской областью). В планах на 2020 год — обновить 68,4 км автодороги.

«Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории. Это даже символично — строить дороги, которые объединяют», — сказал Зеленский.