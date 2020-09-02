Отмечается, что по состоянию на 1 сентября уложены 200 км верхнего слоя дорожного покрытия на дорогах государственного значения и 76 км — на дорогах местного значения. Завершаются ремонтные работы на четырех объектах-долгостроях.
Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев — Меловое (от г. Чугуева до границы с Луганской областью). В планах на 2020 год — обновить 68,4 км автодороги.
«Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории. Это даже символично — строить дороги, которые объединяют», — сказал Зеленский.