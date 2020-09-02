«Это все, конечно, упирается в имплементацию Минских соглашений, которые Украина, она неоднократно об этом заявляла, выполнять не намерена. То есть вполне вероятно, что нормандский формат будет ходить по кругу, принимая те же решения, что и год, и два назад, на протяжении еще нескольких лет», — считает собеседник издания.
По словам политолога, Россия может принудить Украину к соблюдению Минских соглашений, однако это будет означать вмешательство во внутренние дела страны. А кредо российской внешней политики — это невмешательство во внутренние дела других стран.
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Последняя встреча лидеров «нормандской четверки, президентов России, Украины, Франции и Германии, прошла в Париже 9 декабря прошлого года. Стороны по итогам переговоров приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.