«Нормандский формат» продолжится на уровне встреч, как только там появится какая-то повестка, которую можно будет обсуждать и принимать решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Александр Асафов

«Это все, конечно, упирается в имплементацию Минских соглашений, которые Украина, она неоднократно об этом заявляла, выполнять не намерена. То есть вполне вероятно, что нормандский формат будет ходить по кругу, принимая те же решения, что и год, и два назад, на протяжении еще нескольких лет», — считает собеседник издания.

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Последняя встреча лидеров «нормандской четверки, президентов России, Украины, Франции и Германии, прошла в Париже 9 декабря прошлого года. Стороны по итогам переговоров приняли коммюнике, в котором подтвердили приверженность Минским соглашениям.