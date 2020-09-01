Хотя война между Украиной и Россией существует только в украинских документах, Киев предпринимает ответные действия в виде диверсионных операций, считает политолог Александр Асафов

Президент РФ Владимир Путин на минувшей неделе в интервью "России 24" назвал арест 32 россиян в Белоруссии совместной спецоперацией украинских и американских спецслужб.

Кроме того, за последнее время российские спецслужбы задержали блогера Андрея Пыжа, который передавал на Украину схемы московского метрополитена, работавшего на украинскую разведку военнослужащего из Барнаула и агентов СБУ, которые пытались в России похитить лидера донбасского ополчения.

- Александр, на ваш взгляд, можно ли говорить, что Россия ужесточает свою политику в отношении Украины?

— Россия остается в рамках выбранной позиции и лишь предотвращает негативное воздействие со стороны украинских спецслужб и украинских политических элит.

Напомню, что большая часть украинских спецслужб, такие как ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины. — Ред.), СБУ, ЦИПсО (72-й центр информационно-психологических операций. — Ред.), работают на территории России или через киберпространство, или через создание сложных схем для того, чтобы похитить граждан России или нанести какой-либо ущерб российскому государству и обществу.

Политика России в отношении Украины ужесточается © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Пусть эта война и существует только на бумаге, в украинских документах. Тем не менее они предпринимают ответные действия в духе диверсионной войны.

Это касается, например, ситуации с водой в Крыму и других действий, часть которых вы перечислили.

- А украинский президент Владимир Зеленский в курсе действий своей разведки, или она ведет свою игру?

— Раз с его стороны не поступает никаких эмбарго на эту деятельность, она с ним, конечно, согласована, несмотря на его публичную риторику, которая несколько отличается.

Все эти недружелюбные действия против России, включая работу упомянутого ЦИПсО, который занимается «минированием» метрополитенов, торговых центров, объектов образования. Я думаю, что он в курсе происходящего и дает соответствующие указания.

- А можно ли сейчас говорить о каком-то уровне доверия между президентами России и Украины. Ведь когда Зеленский пришел к власти, он пошел на контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

— Стоит все-таки разделять официальный уровень общения, дипломатический этикет и необходимые контакты. Контакты все равно будут, мы все-таки соседи, у нас общие границы, у нас много общего в прошлом, много общего и в настоящем. Мы, в конце концов, один народ, разделенный таким образом.

Но эти контакты не отменяют того, что Россия видит деструктивную активность против нее и соответствующим образом на нее реагирует. Какие-то теплые отношения при таком поведении со стороны украинской высшей политической власти невозможны.

- Как вы считаете, нормандский формат переговоров по Донбассу будет иметь дальнейшее развитие?

— Нормандский формат продолжится на уровне встреч, как только там появится какая-то повестка, которую можно будет обсуждать и принимать решения.

Владимир Корнилов о диверсиях СБУ: Путин должен жестко предупредить Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

- А может ли Россия заставить Украину выполнить условия Минских соглашений? Есть ли рычаги воздействия на нее?

— Рычаги воздействия есть всегда, но в данном случае любое деятельное участие в реализации Минских соглашений со стороны Украины, отличное от настойчивых рекомендаций, будет воспринято как вмешательство во внутренние дела страны. А кредо нашей внешней политики — это то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела никаких стран.

- Как бы вы могли оценить роль главы Офиса президента Андрея Ермака в переговорном процессе по разрешению донбасского конфликта?

— Я думаю, что Андрей Ермак находится в логике своих прямых руководителей из Демократической партии Соединенных Штатов. Вряд ли, что кто-то с той стороны намерен двигаться в сторону умиротворения, реализации Минских соглашений или совершать какие-то поступки для сближения в рамках Минской группы или общения на уровне гражданского общества.