«В данном случае президент России, как "старший брат", немного оправдывает "младшего". Я не верю в версию с украинскими спецслужбами. Я убежден, что это провокация Лукашенко. Он знал о договоренностях между российскими и белорусскими спецслужбами, и он прекрасно знал, кто эти люди. Он использовал их в своей избирательной кампании, которая оказалась для него не столь однозначной, как он это пытается представить», — уверен эксперт.
Политолог отметил, что несмотря на самоуверенную риторику Лукашенко, белорусское общество сегодня как минимум расколото, а как максимум не поддерживает действующего главу государства.
Безпалько добавил, что сейчас политика Москвы по Белоруссии будет очень осторожной и сдержанной, поскольку представители российской элиты, в частности Дмитрий Песков, неоднократно заявляли, что сегодняшние протесты — это внутреннее дело республики и что белорусский народ сам разберется.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).