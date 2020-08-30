Президент РФ Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских и американских спецслужб, для того чтобы не подставлять своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Ситуация на Украине такова, что в ней разочарованы даже националисты © РИА Новости, Нина Зотина

Политолог отметил, что несмотря на самоуверенную риторику Лукашенко, белорусское общество сегодня как минимум расколото, а как максимум не поддерживает действующего главу государства.

Безпалько добавил, что сейчас политика Москвы по Белоруссии будет очень осторожной и сдержанной, поскольку представители российской элиты, в частности Дмитрий Песков, неоднократно заявляли, что сегодняшние протесты — это внутреннее дело республики и что белорусский народ сам разберется.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).