Президент Украины Владимир Зеленский ездит с рабочими визитами по стране. Главу государства уже успели обвинить в попытке таким образом набрать очки для своей партии, однако политолог Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру заявил, что предыдущему главе государства это не помогло

Кость Бондаренко: В Украине Зеленский не контролирует власть, а у Порошенко нет авторитета, чтобы ее захватить © РИА Новости, Нина Зотина

«На самом деле преувеличивать значение этой поездки не стоит. Порошенко ездил тоже в свое время по стране, тоже выступал, открывал, перерезал ленточки, ему это ничем не помогло», — прокомментировал Бондаренко.

Поездки главы государства по регионам — это, скорее, ритуальное действие, без которого не обходится ни один президент Украины, подытожил политолог.

На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.

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