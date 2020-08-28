По мнению эксперта, обвинять Зеленского в попытке за счет поездок добавить голосов своей партии точно не стоит. Его партия «Слуга народа» от этого ничего не выиграет, а вот сам лидер страны таким образом может чуть-чуть подправить свой рейтинг, потому что люди любят популистские обещания, считает Бондаренко.
«На самом деле преувеличивать значение этой поездки не стоит. Порошенко ездил тоже в свое время по стране, тоже выступал, открывал, перерезал ленточки, ему это ничем не помогло», — прокомментировал Бондаренко.
Поездки главы государства по регионам — это, скорее, ритуальное действие, без которого не обходится ни один президент Украины, подытожил политолог.
На 25 октября на Украине запланированы местные выборы.
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