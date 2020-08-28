Минувшая неделя была для Украины наполнена торжественными событиями, посвященными Дню Конституции и официальными поездками президента Зеленского по стране, которые посвящены предстоящим местным выборам. Украина.ру вместе с политологом Костем Бондаренко подводит итоги недели

- Кость, давайте, подводя итоги недели, начнем с Украины. В понедельник страна отметила День независимости. Зеленский говорил в основном о мире, а условная «партия войны» провела «Марш защитников» по центру Киева. После марша Порошенко публично сказал, что «зелень падает по осени». На этом фоне продолжаются слухи о чуть ли не госперевороте, который готовит Порошенко и его окружение. На ваш взгляд, насколько Зеленский контролирует ситуацию в стране и возможен ли силовой захват власти в Украине или иной сценарий перехода власти?

— Ну, дело в том, что на самом деле в Украине сложилась удивительная ситуация, при которой, скажем так, и Зеленский не особо-то контролирует власть в стране, но и нельзя сказать, что у его политических оппонентов есть сегодня силы, для того, чтобы эту власть взять в руки, то есть существует безмолвствующее большинство, которому абсолютно все равно, кто при власти сегодня, и которому может не нравится Зеленский, но еще больше не нравится Порошенко. Существуют военные, которые якобы достаточно сильны, но в то же время достаточно трусливы в политическом плане для того, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на изменение политического ландшафта. Ну и плюс ко всему очень сильна зависимость от внешнего фактора, и любые изменения политической системы в Украине возможны только при согласии или благословении из-за рубежа, из-за океана, а сейчас такого согласия никто на это не даст. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

- Сейчас Зеленский отправился в турне по стране, инспектирует города, дает обещания отремонтировать, достроить, решить проблемы. Как вы оцениваете эту поездку и может ли она добавить рейтинга «Слуге народа» перед местными выборами?

— «Слуге народа» точно не добавит, сам Зеленский может получить некоторые баллы, поскольку народ падок на популистские обещания, популистские действия, и в данной ситуации, я думаю, что на самом деле преувеличивать значение этой поездки не стоит. Порошенко ездил тоже в свое время по стране, тоже выступал, открывал, перерезал ленточки, ему это ничем не помогло. В данной ситуации это некое ритуальное действие, без которого попросту уже не обходится президент Украины.

- В Белоруссии сохраняется напряженная ситуация, протесты ослабевают, однако люди по-прежнему каждый день выходят на массовые акции, силовики проводят задержания. Ключевых лидеров оппозиции вызывают на допросы в Следственный комитет, Лукашенко делает громкие заявления. Вопрос: можно ли говорить, что Лукашенко удержал власть или еще могут быть неожиданности?

— Неожиданности, конечно, могут быть, но сегодня сложилась странная ситуация. Четыре главных игрока, которые заинтересованы в Белоруссии, скажем так, и которые являются игроками на белорусском направлении, я имею в виду Россию, Европейский Союз, Соединенные штаты и Китай, вот они не особо проявляют большой интерес к тому, что происходит в Белоруссии, наблюдая просто за событиями. В Соединенных штатах есть и свои, скажем так, проблемы, там им сегодня не до Белоруссии, там у них сейчас разбираются, кто у них Гуйадо, а кто у них Мадуро. Потом в Евросоюзе Боррель уже заявил, что мы не признаем Лукашенко, но будем с ним сотрудничать, поскольку он контролирует правительство. В Китае, понятно, вложены слишком большие инвестиции в экономику Белоруссии, и вообще в Белоруссию, чтобы так просто отпустить ее и пустить по собственному пути. Россия тоже вряд ли согласится на то, чтобы каким-то образом упустить Белоруссию и превратить ее в маленькую Украину. Что касается ситуации, все просто заняли выжидательную позицию, у белорусской оппозиции нет реальных лидеров, способных возглавить протест. Есть большая энергия масс, которой просто надоел Лукашенко, но у них нет реальной политической программы, и поэтому сейчас, я думаю, несмотря на массовые акции, Лукашенко все таки удастся удержать власть. Путин рассказал об обязательствах России перед Белоруссией в сфере безопасности © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

- Вчера Путин фактически поддержал Лукашенко, заявив в интервью, что готов ему помочь. Как вы думаете, как это повлияет на ситуацию?

— В данной ситуации, если учесть, что внутри белорусской оппозиции достаточно сильны и те группы, которые выступают против разрыва отношений с Россией, которые, так скажем, представляют персональную фронду по отношению к Лукашенко, и те, которые достаточно эмоционально отреагировали на первые дни разгонов демонстраций, могут постепенно отойти от массовых акций, но в любом случае белорусская оппозиция должна понимать: она проиграла, она не была готова к этим акциям протеста, и вообще какой-либо революционной ситуации как таковой еще не было, она не созрела, поэтому оппозиции попросту надо структурироваться, отойти на шаг в сторону, условно говоря, понимая, что ее время придет через несколько лет.