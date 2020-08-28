Уличные беспорядки в Минске и крупных городах Белоруссии явно сходят на нет, им уже стали мешать такие обстоятельства, как дождь, поэтому ожидать Майдана не стоит, считает политический философ Иван Никонов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 27 августа

Иван Никонов: Лукашенко перешел в контрнаступление © Facebook, Ivan Nikonov

«Протесты легко смывает обычным дождем. Тихановская отказалась избираться. Даже Светлану Алексиевич вызывали в следственный комитет по делу о создании антиправительственной организации, хоть и свидетелем. Надеюсь, у нее найдется минутка поклониться «неумирающему духу» Дзержинского, как она планировала в году своей комсомольской юности, когда писала о нем», — прокомментировал эксперт.

По мнению Ивана Никонова, хотя ситуация в Белоруссии и остается непростой, Александру Лукашенко удалось взять ее в свои руки и начать развивать контрнаступление.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).