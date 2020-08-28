Митинги в Белоруссии не смогут прибрести таких масштабов, которые изначально обещала оппозиция. Ожидать появления палаточного городска в Минске, какой был в Киеве 6 лет назад уже, очевидно, не приходится.
«Протесты легко смывает обычным дождем. Тихановская отказалась избираться. Даже Светлану Алексиевич вызывали в следственный комитет по делу о создании антиправительственной организации, хоть и свидетелем. Надеюсь, у нее найдется минутка поклониться «неумирающему духу» Дзержинского, как она планировала в году своей комсомольской юности, когда писала о нем», — прокомментировал эксперт.
По мнению Ивана Никонова, хотя ситуация в Белоруссии и остается непростой, Александру Лукашенко удалось взять ее в свои руки и начать развивать контрнаступление.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении участников беспорядков применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, были задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36,7 млрд руб).