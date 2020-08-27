Если Лукашенко берет в руки "калаш", то он не собирается стрелять. Он дает сигнал, что власть отдавать не намерен, не сомневается политический философ Иван Никонов

В воскресенье в Белоруссии прошли новые масштабные акции протеста оппозиции. Что важно, пришли они очень мирно — без насилия и задержаний. Впрочем, силовики были наготове — особенно это было видно в центре Минска.

- Иван, один из главных выводов — протестующие не стали устанавливать палатки, делать «Майдан». О чем это говорит, как вы считаете? Можно ли говорить, что протест сходит на нет?

— Да, в целом похоже на то. Не просто палатки не стали ставить, а протесты легко смывает обычным дождем. Тихановская отказалась избираться. Даже Светлану Алексиевич вызывали в следственный комитет по делу о создании антиправительственной организации, хоть и свидетелем. Надеюсь, у нее найдется минутка поклониться «неумирающему духу» Дзержинского, как она планировала в году своей комсомольской юности, когда писала о нем.

Я не говорю, что все просто, но Лукашенко явно взял ситуацию в руки и развивает контрнаступление.

- Есть ли будущее у Координационного совета оппозиции Белоруссии? Поддержит ли его Запад?

— В основном поддержку будут оказывать Прибалтика с Польшей. Евросоюз уже четко дал понять, что не поддержит переворот. Президент ЕС Шарль Мишель довольно резко заявил, что никто не хочет повторения в Белоруссии украинского опыта. Поправьте меня, если я ошибаюсь, это первый случай на моей памяти, когда крупная фигура в Европе открыто заявляет о майдане, как о чем-то крайне неудачном. Причем, что интересно — для всех.

-Обсуждается видео, на котором Лукашенко с оружием прилетал во Дворец Независимости, а также осматривал Минск с вертолёта. На ваш взгляд, как дальше будет вести себя Лукашенко? Возможны ли переговоры, компромиссы с оппозицией и несогласными? О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

— Разумеется, если Лукашенко берет в руки "калаш", то он не собирается стрелять. Это значит, что он дает сигнал, что власть отдавать не намерен. И в этом он предельно откровенен и в словах, и в образах. При этом он знает, что его слова западные медиа не процитируют, но картинку «последнего диктатора Европы» с автоматом в руках не смогут не показать — и она моментально и однозначно всеми считается.

Компромиссы возможны. Особенно если учесть, что переговоры с «партнерами» о судьбе Белоруссии ведет не Лукашенко, а Путин. Я имею в виду следующее. У Лукашенко не хватило внутренней легитимности, и он вынужден опереться на «старшего товарища», естественно, тот после достижения договоренностей (буде случится) президенту придется это исполнять.

Обратите внимание на современное устройство суверенитета. Похоже на кольца средневековых крепостей, не так ли? Внешнее кольцо крепости: контроль над медиа. Внутреннее: силовой блок. Внешний контур Белоруссии легко разрушен: гнилой дырявый частокол, а не медиаполитика.

Внутренний контур (единство силового блока) держится и это позволяет эффективно вести оборону. Но во время продолжительной осады растут шансы предательства перебежчиков. Посол в Словакии Игорь Лещеня совершил фальстарт, открыто перейдя на сторону врага, и Лукашенко его отстранил, хотя и не посадил на кол, а так все как в средневековье. Лидер должен лично подержаться за оружие, чтобы продемонстрировать свою готовность защищаться.

-Каковы дальнейшие сценарии развития событий в Белоруссии? Какой вы считаете наиболее реальным?

— Скорее всего, Лукашенко усидит, хотя будет хромой уткой. Все будут активно искать ему замену. Так что Белоруссия в нашей повестке надолго.