Отмечается, что арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы.
«Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова и почти 23 тыс. патронов различного калибра.