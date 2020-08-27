Схрон был обустроен в поселке Волновахского района Донецкой области бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба СБУ

Чиновник Службы внешней разведки Украины с подельником вывозили оружие из Донбасса – ГБР © Нацполиция «Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике правоохранители также обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова и почти 23 тыс. патронов различного калибра.