Эксперт подчеркнул, что хотя прошедшие на выходных митинги оппозиции были достаточно многолюдными, они быстро разошлись просто в силу погодных условий, без особенного вмешательства ОМОНа.
А то, что в Киеве протестующие зацепились за Майдан Независимости, во многом послужило отправной точкой последующих событий, указал политолог.
«Но я не раз говорил, что украинский опыт в Беларуси разобрали поминутно, и в первые дни протеста ОМОН жестко пресекал подобные позиции. От этого оппозиция отказалась», — уточнил Золотарев.
Специалист также отметил, что целый ряд политтехнологических ходов в течение недели показал, что интеллектуальный ресурс команды президента Александра Лукашенко значительно усилился.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.