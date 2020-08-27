Опыт Евромайдана показывает, что для белорусской оппозиции очень важно разбить палаточный лагерь, чтобы создать точку сбора протестной активности. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Россия усилила интеллектуальный ресурс команды Лукашенко © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

А то, что в Киеве протестующие зацепились за Майдан Независимости, во многом послужило отправной точкой последующих событий, указал политолог.

«Но я не раз говорил, что украинский опыт в Беларуси разобрали поминутно, и в первые дни протеста ОМОН жестко пресекал подобные позиции. От этого оппозиция отказалась», — уточнил Золотарев.

Специалист также отметил, что целый ряд политтехнологических ходов в течение недели показал, что интеллектуальный ресурс команды президента Александра Лукашенко значительно усилился.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву и объявила о создании Координационного совета, целью которого будет трансфер власти.