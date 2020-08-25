«Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
На первом за три года саммите в "нормандском формате", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.
Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.