Встреча советников глав стран-участниц «нормандского формата», которая была запланирована на 28 августа, не состоится. Об этом во вторник, 25 августа, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook

«Встреча советников лидеров государств-участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна. О новой дате встречи будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ничтожество в нормандском формате © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В соответствии с коммюнике было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в этом формате.

Планы лидеров европейских стран встретиться еще раз, чтобы обсудить проблему конфликта в Донбассе, сорвала пандемия коронавируса.