Президент Белоруссии Александр Лукашенко демонстрирует протестующим свою готовность давать отпор до последнего, однако должен понимать, что все накопившиеся проблемы одной силой решить не сможет. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Странная и пугающая постановка»: МИД Франции отреагировал на видео Лукашенко с автоматом © скриншот видео Telegram-канала «Пул первого» Сальвадора Альенде, готовящегося отражать штурм своей резиденции мятежниками.

По мнению Кочеткова, подобные аналогии неуместны, так как Альенде стал жертвой военного переворота и его жизни непосредственно угрожали вооруженные люди.

«Здесь же (в Белоруссии. — Ред.), пока во всяком случае, протест исключительно мирный, подчеркнуто мирный. Лукашенко героически защищал дворец, когда на него никто не нападал. С другой стороны, он показал своим противникам, что, что бы ни происходило, он никуда уходить не намерен и будет защищаться до последнего», — сказал эксперт.

В этой связи он отметил, что многие сейчас восхищаются тем, что Лукашенко не пошел по пути экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в результате госпереворота в Россию. При этом политолог подчеркнул, что одной только силой накопившиеся по вине самого Лукашенко проблемы ему решить невозможно.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.