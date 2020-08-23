Министерство обороны Белоруссии в своем официальном Telegram-канале опубликовало 23 августа заявление главы ведомства Виктора Хренина, в котором он предупредил оппозиционеров об ответственности за политические акции на месте мемориалов и памятников погибшим в Великой Отечественной войне

В Минске готовятся провокации - милиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Министр обороны напомнил, что белый флаг с красной полосой по середине, который активно использует в эти дни оппозиция, использовался также местными коллаборационистами во время войны. Хренин подчеркнул, что «в свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли». В память об этом, продолжил он, в стране установлено множество памятников и мемориалов, и Минобороны не позволит, чтобы сегодня эти места оскверняли.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту. Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — заявил глава оборонного ведомства.

Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результате в более, чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией. Одной из точек сбора противников власти в первые дни протестов была площадь возле стелы «Минск — город-герой».