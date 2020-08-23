Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны вывесить на окнах домов флаги Украины и позвать на руки сине-желтые ленты. Об этом он написал 23 августа в своем Telegram-канале

Зеленский и Порошенко объединились для символической церемонии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или повяжите на руку сине-желтую ленту», — написал президент, пожелав, чтобы украинцы в этот день в душе попросили у Бога процветания для страны.

Помимо этого Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага. Вместе с ним на мероприятии присутствовали Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.