Экс-президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потратил на рекламу 52,8 тысячи долларов. Об этом 20 августа говорится в исследовании движения «Чесно»

С начала года украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, более 1,1 миллиона долларов.

«Европейская солидарность» перед выборами: какие шансы у партии Порошенко © Стрингер

На третьем месте по затратам с суммой более 20 тысяч долларов оказался депутат Рады от «Слуги народа» Николай Тищенко, который считался потенциальным кандидатом на должность мэра Киева.

Среди политических партий больше всего на рекламу в Facebook потратила Украинская галицкая партия — 23,1 тысячи долларов, Партия Шария — 20 тысячи долларов и «Европейская солидарность» — 18,4 тысячи долларов. На четвертом месте оказалась «Слуга народа», которая заплатила за рекламу более 15 тысяч долларов. Партия «Голос» потратила 7,2 тысячи долларов.