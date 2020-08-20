Петицию с помощью адвоката подал последователь Брацлавского хасидизма Шарон Шельцер.
Автор петиции также просит Верховный суд назначить срочное слушание по этому вопросу, так как посещение Умани в этом году остается под вопросом. По его мнению, слушание должно пройти как можно быстрее, чтобы перезахоронить цадика к празднованию Рош га-Шана.
Новый год по иудейскому календарю хасиды будут отмечать с 29 сентября по 1 октября. Ежегодно в украинскую Умань, на могилу цадика Нахмана, съезжаются тысячи хасидов.
Ранее Министерство здравоохранения Израиля призвало власти полностью запретить въезд хасидов в страну на празднование Рош га-Шана из-за коронавируса.