Верховный суд Израиля обязал правительство страны, а также Еврейское агентство ответить на петицию и объяснить, почему власти не предпринимают никаких действий по возвращению известного цадика рабби Нахмана из Умани. Об этом в четверг, 20 августа, сообщило издание UA News

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