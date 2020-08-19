Выдающийся советский ученый Борис Патон скончался на 102-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства выразил соболезнования родным и близким ученого.

«Нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец. Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность», — написал Зеленский.

Борис Патон. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк Патон — автор свыше 400 изобретений, более чем 1000 публикаций, из них — 20 монографий в облати металлургии. Его изобретения применялись в том числе и кардиохирургии. применяются даже в кардиохирургии.

Именно благодаря руководству Патона была создана новая область качественной металлургии — спецэлектрометаллургия, в которой используются электрошлаковый, плазмово-дуговой и электронно-лучевой переплавы.

Более полувека выдающийся ученый возглавлял национальная академию наук Украины. В последний раз был переизбран в 2015 году.