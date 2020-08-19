Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ДНР и ЛНР, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы. Об этом 19 августа сообщил привлеченный к работе ТКГ украинской стороной журналист Сергей Гармаш в Facebook

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