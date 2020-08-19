В Казахстане прошла пресс-конференция о создании агентства помощи развивающимся странам, на которой глава МИД Ержан Ашикбаев ответил на вопрос журналистов о том, какой будет реакция Казахстана на возможное обращение Лукашенко о привлечении сил по Договору о коллективной безопасности, сообщает Sputnik Казахстан 19 августа

Министр иностранных дел ответил журналистам, что во внешнеполитическом ведомстве уже анализируют происходящее в Белоруссии и решают, подпадает ли эта ситуация под ОДКБ.

«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это соответствует. Грубо говоря, если это соответствует нашим интересам, будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», — ответил Ашикбаев.

Мы не собираемся воевать: кандидат в президенты Белоруссии выступил против членства в НАТО и ОДКБ © commons.wikimedia.org, Sadowskiss

Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 15 августа озвучил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным обсудил возможное оказание помощи республике в вопросе обеспечения безопасности.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.