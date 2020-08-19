Министр иностранных дел ответил журналистам, что во внешнеполитическом ведомстве уже анализируют происходящее в Белоруссии и решают, подпадает ли эта ситуация под ОДКБ.
«Все будет в рамках наших обязательств соответствующим образом рассмотрено, если это соответствует. Грубо говоря, если это соответствует нашим интересам, будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», — ответил Ашикбаев.
В организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще 15 августа озвучил, что в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным обсудил возможное оказание помощи республике в вопросе обеспечения безопасности.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.