Пенсионерка из Харькова с манией преследования разбивает камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде многоэтажного дома. Соответствующее видео 17 августа опубликовали в YouTube

В Минске у журналистов бьют камеры, забирают карты памяти и срывают бейджи - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Она утверждает, что за ней установлена слежка агентов ФСБ. Что делать — мы просто не знаем», — рассказали жители многоэтажки.

Им рекомендовали обратиться в полицию, чтобы силовики провели с пенсионеркой воспитательную беседу.