По словам соседей, они решили установить камеры после того, как с лестничных площадок начали пропадать детские вещи: игрушки, самокаты, велосипеды. У них была информация, что на одном из этажей живут наркозависимые. Однако пожилая женщина решила, что слежку ведут именно за ней. Она взяла молоток и уничтожила камеры.
«Она утверждает, что за ней установлена слежка агентов ФСБ. Что делать — мы просто не знаем», — рассказали жители многоэтажки.
Им рекомендовали обратиться в полицию, чтобы силовики провели с пенсионеркой воспитательную беседу.