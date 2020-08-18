Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший белорусов, которые вышли на мирные протесты, подал заявление об отставке. Об этом во вторник, 18 августа, сообщил портал TUT.BY

Ранее дипломат записал видеосообщение, в котором выступил в поддержку вышедших на мирные протесты граждан Белоруссии, а также отметил, что шокирован историями о пытках и жестокости силовиков.

«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки», — пояснил Лещеня.

Лукашенко ошибается, но пока не сдаётся. Эксперты о ситуации в Белоруссии © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.