Ранее дипломат записал видеосообщение, в котором выступил в поддержку вышедших на мирные протесты граждан Белоруссии, а также отметил, что шокирован историями о пытках и жестокости силовиков.
«Я действительно подал заявление об отставке. Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция, вышла за эти рамки», — пояснил Лещеня.
Решение об отставке об отставке Чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, его назначившим, то есть главой государства — пока указа об отставке Лещени не было.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых убедительную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.