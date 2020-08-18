Нынешние протестные акции в Белоруссии показывают, что за последний десяток лет число людей, недовольных режимом президента Александра Лукашенко, стало подавляющим. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько сказал в интервью Украине.ру

Денис Садоха: Лукашенко ищет способ, как подавить протесты, но не разругаться с Западом © предоставлено Д.Садоха

По словам Безпалько, противники действующего режима были всегда, однако сейчас эта группа людей стала очень большой.

«Количество людей, настроенных против Лукашенко, критически выросло. И именно это является коренным отличием от 2015-го, 2010-го и других годов», — сказал эксперт.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.