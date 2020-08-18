Антилукашенковские митинги возникали в Белоруссии неоднократно: после президентских выборов и в 2010-м, и в 2015-м, и в 2020 годах.
По словам Безпалько, противники действующего режима были всегда, однако сейчас эта группа людей стала очень большой.
«Количество людей, настроенных против Лукашенко, критически выросло. И именно это является коренным отличием от 2015-го, 2010-го и других годов», — сказал эксперт.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с результатом в более чем 80% победу одержал Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.