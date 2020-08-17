Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Андрей Герус отобрал у журналистки украинского издания «Сегодня» удостоверение за то, что она поинтересовалась, сколько стоил его отдых в турецком Кемере. Об этом 17 августа сообщает «Сегодня»

Журналистка получила редакционное задание узнать, где и за сколько отдыхают украинские топ-чиновники и народные избранники. Депутат от «Слуги народа» Герус на Пасху нарушил карантин ради спорта © Facebook, Андрей Герус

«Когда мы к нему подошли с камерой, то он попросил показать журналистское удостоверение. Я достаю его из сумки, и он у меня его просто отбирает и тянет куда-то. Жена его подходит, тоже начинает тянуть. Через минут десять приехала полиция. Выслушали разные точки зрения, спрашивали. Именно тогда и отдали мое журналистское удостоверение. И там господин Герус начал говорить, что мы нарушаем его частное пространство», — рассказала корреспондент Дарья Сметанко.

По ее словам, было принято решение пойти на компромисс: Герус не пишет заявление, а журналисты его больше не донимают.

Также отмечается, что Герус отдыхал в одном из самых шикарных отелей курорта, где есть свой аквапарк, VIP-виллы, в каждой из которых есть собственный бассейн, сауна, гардеробные и комнаты для персонала. Шесть ночей такого отдыха стоят около 18 тысяч евро. Цены стандартных номеров стартуют от 3,5 тысячи евро.