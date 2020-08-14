В Лисичанске осквернили мемориал украинским военным
В Лисичанске осквернили мемориал украинским военным
© РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк
По словам очевидцев, порядка 15 молодых людей шумели и веселились, а когда прохожие делали им замечания, хамили в ответ.

Как рассказал автор видеоролика, он уточнил у подростков, знают ли они, кому посвящен данный мемориал, в ответ услышал «голимым евреям».

 