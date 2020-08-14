Молодые люди со скейтбордами устроили соревнования прямо на мемориале памяти жертв Холокоста, который на днях открыли в Мелитополе Запорожской области Украины. Соответствующее видео опубликовали 13 августа на YouTube-канале «Местные Вести»

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