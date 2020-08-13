Украинская партия «Голос» требует созвать внеочередную сессию парламента для принятия постановления с оценкой происходящих событий в Белоруссии. Об этом в четверг, 13 августа, заявила зампредседателя политсилы Инна Совсун. Ее слова приводит официальный сайт «Голоса»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев даст оценку президентским выборам в Белоруссии только после официального объявления их результатов.

«Для того, чтобы нас услышали, недостаточно таких акций протеста. Необходимо, чтобы Украина как государство выразила свою позицию. Именно поэтому партия «Голос» начала регистрацию проекта постановления Верховной Рады и будет требовать созыва внеочередного заседания украинского парламента. Для того, чтобы рассмотреть это постановление, чтобы зафиксировать позицию Украины как государства по поводу того, что происходит в Беларуси», — заявила Совсун.

Белоруссия. Хроника протестов, 13 августа Александра Лукашенко на выборах президента.

ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.

Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.

Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.

Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.