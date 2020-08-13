На очередной сессии Областного совета в Тернополе депутаты решили вне очереди рассмотреть вопрос о работе казино и букмекерских контор. Закон о легализации их деятельности 11 августа подписал президент Украины. Решение тернопольских депутатов обнародовал у себя в Facebook председатель партийной организации «Батькивщина» Василий Деревлянный

Идею запретить казино и азартные игры поддержало чуть больше половины депутатов совета.

«11 августа состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. Фракция "Батькивщина" предложила на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовала 34 депутата — решение принято», — отметил Деревляный.

Казино в законе: Зеленский окончательно легализовал игорный бизнес в Украине © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Закон о легализации игорного бизнеса Верховная Рада приняла 14 июля. Во вторник, 11 августа, его подписал президент Владимир Зеленский.

Новый закон легализует на Украине деятельность казино (в том числе и онлайн), проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн) и лотерей, игру в покер в интернете.

По прогнозам Министерства финансов Украины, доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 миллиардов гривен в год.