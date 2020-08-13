Идею запретить казино и азартные игры поддержало чуть больше половины депутатов совета.
«11 августа состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. Фракция "Батькивщина" предложила на повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области. "За" проголосовала 34 депутата — решение принято», — отметил Деревляный.
Помимо принятого решения внутри своего региона, представители партии планируют внести представление в Конституционный суд об отмене подписанного президентом закона об игорном бизнесе.
Закон о легализации игорного бизнеса Верховная Рада приняла 14 июля. Во вторник, 11 августа, его подписал президент Владимир Зеленский.
Новый закон легализует на Украине деятельность казино (в том числе и онлайн), проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн) и лотерей, игру в покер в интернете.
По прогнозам Министерства финансов Украины, доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 миллиардов гривен в год.