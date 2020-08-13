В курортной Затоке в Одесской области нацгвардейцы применили спецсредства и физическую силу к сотруднику торговой точки, который отказался выполнять требования правоохранителей. Об этом на днях сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в области

Несколько мужчин избили на Украине полицейского до потери сознания, их поместили под домашний арест © zaveqna / flickr

«27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В течение суток его несовершеннолетний товарищ обратился за помощью в медицинское учреждение, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.

В полиции также сообщили, что в отношении сотрудников полиции, участвующих в конфликте, проводится служебная проверка.