Отмечается, что силовики подошли к молодому человеку, чтобы проверить информацию, поступившую от прохожего о том, что у парня есть нож, которым он якобы ему угрожал. Молодой человек, в свою очередь, отказался выполнить требования военнослужащих и начал проявлять агрессию. На помощь ему пришел старший товарищ, который вмешался в конфликт и нанес телесные повреждения полицейскому. В ответ гвардейцы применили спецсредства и физическую силу.
«27-летнему правонарушителю следователи сообщили о подозрении в ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В течение суток его несовершеннолетний товарищ обратился за помощью в медицинское учреждение, сообщив, что телесные повреждения получил от правоохранителей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, ведется следствие», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.
В полиции также сообщили, что в отношении сотрудников полиции, участвующих в конфликте, проводится служебная проверка.