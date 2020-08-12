«Поздравляем страну с "выбором"! Даже сейчас, когда "выбор" уже сделан, я не боюсь, и вы не бойтесь. Не лишайте будущего наших детей!», — приводит агентство слова ведущей телеканала СТВ Татьяны Бородкиной.
Один из самых популярных и ярких Телеведущий АТН Евгений Перлин, которого Интерфакс называет «одним из самых популярных и ярких», назвал свое обращение «Что стало с моей Беларусью?», однако больше говорил в нем о собственных творческих проблемах.
«Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались. Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь 1" был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — цитирует Интерфакс Перлина.
Другой ведущий АТН Сергей Козлович в также сообщил о своем увольнении. Кроме того, аналогичные заявления написали сотрудники Первого канала белорусского радио: ведущий программы "Радыёфакт" Александр Шустер и диктор новостей Татьяна Филипченко.
Кроме того, сообщается об увольнении с телеканала ОНТ ведущей Ольги Богатыревич. Ранее о своем уходе с белорусского телевидения сообщили ведущие утренней программы «Добрай ранiцы, Беларусь» Андрей Макаенак и Вера Каретникова.
Массовые протесты начались в республике 9 августа после убедительной победы действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах президента.
ЦИК сообщил, что Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, второе место заняла Светлана Тихановская с результатом менее 10%, однако последняя не признала своего поражения и объявила данные ЦИК сфальсифицированными.
Ее сторонники вышли протестовать на улицы, сама же Тихановская сбежала в Литву.
Уже двое протестующих погибло. Один — при взрыве самодельного взрывного устройства, которое собирался кинуть в сторону милиции.
Второй был задержан в ходе беспорядков и отправлен под арест на 10 суток, но во время отбывания наказания ему стало плохо и в больнице он скончался.