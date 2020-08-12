В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико отрицают обвинения в организации массовых беспорядков. Об этом в среду, 12 августа, сообщило агентство Sputnik Беларусь

В штабе заявили, что всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее.

Там также отметили, что потеряли связь со многими волонтерами за последние дни, а также располагают информацией о задержании пятерых из них.

«Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусских властях. У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применение насилия со стороны власти», — заявили в штабе Бабарико.

Продолжать и затягивать. В чём состоит «хитрый план» белорусской оппозиции © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением», — подчеркнули в штабе политика.

Ранее телеканал «Беларусь-1» сообщил, что правоохранительные органы установили факты причастности представителей штаба бывшего главы «Белгазпромбанка» к массовым беспорядкам в Белоруссии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны тысячи человек.