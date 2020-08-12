Оппоненты президента Белоруссии Александра Лукашенко не нацелены на честную борьбу за власть, а делают ставку на эмоции избирателей, оперируя манипулятивной информацией. Об этом политический эксперт Сергей Слободчук сказал в интервью изданию Украина.ру

Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом кандидат в президенты Светлана Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, Тихановская набрала не менее 70% голосов.

По мнению Слободчука, на этих выборах противники Лукашенко сделали ставку на работу с эмоциями, на «накачку» через СМИ и соцсети. Он отметил, что сейчас идут «массовые вбросы очень манипулятивной информации».

Так, эксперт считает, что если бы штаб Тихановской действительно не был согласен с результатами выборов, то он мог бы собрать факты нарушений с избирательных участков по всей стране.

«Соберите, зафиксируйте их и подавайте в Верховный суд, обращайтесь в международные инстанции. Внимание, вопрос: сколько подано таких жалоб, сколько зафиксировано таких нарушений? Ответ: в открытом доступе — ноль. О чем это говорит? Это говорит о том, что у вас (у сторонников Тихановской. — Ред.) даже структуры соответствующей нет, чтобы зафиксировать нарушения», — заявил Слободчук.

Он напомнил, как это было в украинской практике 2004 года, когда Виктор Ющенко опротестовал результаты выборов в Верховном суде, основываясь на конкретных фактах.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.