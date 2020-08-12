Сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками журналиста и водителя белорусской «Комсомольской правды», которые освещали акции протеста в районе Серебрянка. Об этом 12 августа сообщил главред издания Андрей Левковский в комментарии РИА Новости

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

Журналист пояснил, что в тот момент, когда водитель привез на место корреспондента, фотографа и оператора, сразу же подъехал ОМОН, который пошел и на репортеров, и на протестующих.

По его словам, силовиков не остановило даже то, что журналист был в жилете «Пресса», представился и показал аккредитацию. Фотограф и оператор убежали, а корреспондент Геннадий Можейко попытался укрыться в редакционной машине.

«Омоновцы подошли, попросили выйти. А когда вышли, тоже представились, что пресса, попросили открыть багажник. Водитель открыл багажник, получил по ногам дубинкой. И второй по ногам дубинкой получил… Для острастки несколько раз ударили по ногам. Мол, мы по городу бегаем за вами и протестующими, жизни не даёте нам», — рассказал Левковский.

Главный редактор добавил, что журналисты собираются зафиксировать побои и подать жалобу руководству МВД.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.