После начала несанкционированных акций протеста в Белоруссии в социальных сетях появились сообщения, что во многих крупных предприятиях ожидаются рабочие забастовки. В большинстве случаев авторы сообщений ссылались на анонимные источники, администрации предприятий опровергали информацию о стачках.
Как заявил директор Минского маргаринового завода Александр Шатило, новость о якобы забастовке стала для сотрудников предприятия неожиданностью.
«Нам некогда останавливаться. У нас нет проблем в производственном коллективе. Администрация всегда решает насущные проблемы своих работников. Коллективный договор мы выполняем полностью. С точки зрения недовольства — таких обращений не было», — подчеркнул он.
На Минском электротехническом заводе имени Козлова в свою очередь сказали, что все находятся на своих рабочих местах, а оборудование не останавливалось.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.