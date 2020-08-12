Руководители Минского маргаринового и Минского электротехнического заводов опровергли данные Telegram-каналов о забастовках в знак несогласия с результатами президентских выборов в Белоруссии. Они сообщили об этом 11 августа в интервью телеканалу «Беларусь 1»

Общенациональная забастовка: белорусов призвали устроить «праздник похорон диктатуры» © REUTERS, Vasily Fedosenko

Как заявил директор Минского маргаринового завода Александр Шатило, новость о якобы забастовке стала для сотрудников предприятия неожиданностью.

«Нам некогда останавливаться. У нас нет проблем в производственном коллективе. Администрация всегда решает насущные проблемы своих работников. Коллективный договор мы выполняем полностью. С точки зрения недовольства — таких обращений не было», — подчеркнул он.

На Минском электротехническом заводе имени Козлова в свою очередь сказали, что все находятся на своих рабочих местах, а оборудование не останавливалось.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.