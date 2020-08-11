Российского актера Михаила Ефремова вынесли на носилках из зала суда – у артиста заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние, передает РИА Новости во вторник, 11 августа

Отмечается, что ранее конвоирам пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим актер хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда.

Политолог Уралов о последствиях смертельного ДТП для Ефремова — видео Эльмана Пашаева, у актера заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние. По его мнению, Ефремову стало плохо из-за журналистов, которые «сделали из ДТП шоу».

Следующее заседание было отложено на 10 часов утра среды, 12 августа.

Ранее Ефремов заявил, что не признает своей вины в ДТП, так как «ничего не помнит».

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день мужчина скончался.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.