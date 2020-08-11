Отмечается, что ранее конвоирам пришлось тащить Ефремова на руках из машины ФСИН до зала суда. Перед этим актер хромал, спускаясь по лестнице своего подъезда.
По словам адвоката Эльмана Пашаева, у актера заподозрили предынфарктное или предынсультное состояние. По его мнению, Ефремову стало плохо из-за журналистов, которые «сделали из ДТП шоу».
Следующее заседание было отложено на 10 часов утра среды, 12 августа.
Ранее Ефремов заявил, что не признает своей вины в ДТП, так как «ничего не помнит».
Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день мужчина скончался.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.