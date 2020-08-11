«Священник» так называемой Православной церкви Украины и сторонник экс-президента Петра Порошенко Александр Дедюхин не первый раз призывает к протестам. Подобное уже неоднократно слышали от него украинцы, пишет Союз православных журналистов 10 августа

Кировоградские чиновники тайно перерегистрируют общины УПЦ МП в «ПЦУ» © president.gov.ua Александр Дедюхин предлагает жителям Украины «помочь» братьям-белорусам.

«Послушай, фейсбучный эксперт. Самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать, — это молиться за братьев-белорусов. Нет, конечно, еще ты можешь поехать в Минск и поддержать протесты, но это исключительно для того, чтобы твоя молитва была горячей», — написал Дедюхин 10 августа, на своей странице в Facebook.

В комментариях под постом Дедюхина идею развили, добавив, что, «чтобы молитва была горячей, нужно ехать с коктейлем Молотова».

На Украине «коктейль Молотова» — привычное средство протестов. Там им активно пользуются с 2014 года.