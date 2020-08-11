Человек погиб на протестной акции в Минске

Министерство внутренних дел Белоруссии поздно вечером 10 августа в своем официальном Telegram-канале сообщило о погибшем в результате массовых протестов в Минске

Главного редактора газеты «Наша нива» задержали после освещения акций протеста в Минске © Benjamin Hahn / flickr

Мужчина собирался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков.