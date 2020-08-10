Президент Украины Владимир Зеленский призывает белорусов к терпимости, отказу от уличного насилия и широкому диалогу для выхода из кризисной ситуации, сложившейся после объявления предварительных результатов выборов президента Белоруссии. Он написал об этом 10 августа на своей странице в Facebook

Белоруссия. Хроника выборов президента на 10 августа к 02:30

Зеленский подчеркнул, что только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

«В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и общество, которое протестует», — считает глава государства.

Украинский президент добавил, что Белоруссия в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так, по его убеждению, можно сохранить надежду на выход из кризиса.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что по результатам их альтернативного подсчета голосов Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.