На рекламных бордах был размещен лозунг, в котором говорится: «С теми, кто хочет построить лучшее Закарпатье, Украину!», при этом запятая перед словом «кто» была пропущена.
«Специально для Виталия Глаголы (украинский журналист. — Ред.) клеим запятые. В конструктивной критике и нормальном диалоге нет ничего страшного. У людей могут быть разные политические взгляды, и это нормально. Но Закарпатье у нас одно, и Ужгород у нас один. Должны развивать их вместе!» — написал Кривошеев.
В настоящее время на каждом из установленных бордов вручную доклеивают запятые.