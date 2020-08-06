На Закарпатье партия «Слуга народа» разместила рекламные щиты с пунктуационной ошибкой. Об этом в четверг, 6 августа, на своей странице в Facebook сообщил депутат «Слуги народа» Игорь Кривошеев

«Файне місто» Тернополь перед выборами. Комик от «Слуги народа» не имеет шансов против мэра-«свободовца» © скриншот "Суспільне. Тернопіль"

«Специально для Виталия Глаголы (украинский журналист. — Ред.) клеим запятые. В конструктивной критике и нормальном диалоге нет ничего страшного. У людей могут быть разные политические взгляды, и это нормально. Но Закарпатье у нас одно, и Ужгород у нас один. Должны развивать их вместе!» — написал Кривошеев.

В настоящее время на каждом из установленных бордов вручную доклеивают запятые.