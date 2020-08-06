Министр юстиции Украины озвучил план «большой распродажи тюрем». Ведомство уже обозначило конкретные шаги реализации этого проекта, об этом его глава Денис Малюська написал у себя в Facebook 6 августа

Первым делом на Украине собираются выставить на продажу замороженные тюрьмы. Потом — оптимизировать функционирующие. Параллельно с этим следственные изоляторы будут выводить из центральныных частей городов в промзоны. Для этого начнут строить новые современные здания для заключенных. При этом старые, в хороших районах, выставят на торги. Малюська: Украинские СИЗО разгружены, заключенных перевели в тюрьмы © Facebook, Denis Malyuska

«Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов — возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями… означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства», — написал Малюська.

Также в Минюсте Украины назвали и самый первый лот этой распродажи: ГУ «Ирпенский исправительный центр (№132)». Располагается он в 14 км от Киева.

В последнем отчете Совета Европы за 2019 год Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим числом заключенных. Всего в стране их более 50 тыс. человек.