Вопрос трубопроводов — это вопрос власти, энергия один из главных ресурсов нашего мира, и тот, кто ее контролирует, тот и имеет реальную власть в мире, рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист Алан Мамиев

Контролировать энергию и то, из чего ее вырабатывают, это газ, уран и нефть, значит контролировать человечество, считает собеседник издания.

«Естественно, США хотят, чтобы Европа зависела от них, а не от поставок российского газа. Переворот на Украине решал именно эту задачу, взять под контроль трубу. Тогда Россия построила трубу через Турцию, и вуа-ля, теперь Турция начинает вести себя так же, как Украина, понимая насколько Россия стала от неё зависима. Осталась только Беларусь как стабильный хозяин трубы, но и это, думаю, ненадолго. В конечном счете США будут контролировать наши трубопроводы через контроль стран-транзитёров», — рассказал Алан Мамиев.

«Турецкий поток». Удар с юга и осушение украинского газопровода © turkstream.info

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