Контролировать энергию и то, из чего ее вырабатывают, это газ, уран и нефть, значит контролировать человечество, считает собеседник издания.
«Естественно, США хотят, чтобы Европа зависела от них, а не от поставок российского газа. Переворот на Украине решал именно эту задачу, взять под контроль трубу. Тогда Россия построила трубу через Турцию, и вуа-ля, теперь Турция начинает вести себя так же, как Украина, понимая насколько Россия стала от неё зависима. Осталась только Беларусь как стабильный хозяин трубы, но и это, думаю, ненадолго. В конечном счете США будут контролировать наши трубопроводы через контроль стран-транзитёров», — рассказал Алан Мамиев.
Российский газовый проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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