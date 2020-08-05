Журналист Алан Мамиев объяснил, находящийся в США, почему никакого ослабления США нет, а их правящие элиты используют бунты для очистки своих рядов

- Алан, почему, несмотря на бурные протесты, которые могут ослабить власть, во внешней политике США продолжают опасную конфронтацию с ЕС и Россией по поводу «Северного потока-2» и с Китаем? Пришла горячая пора: президентская гонка в США вышла на финишную прямую © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

— Дело же не в деньгах, а во власти. А в таких вопросах надо идти на любые риски, власть всегда больше, чем деньги. Вопрос трубопроводов — это вопрос власти, энергия один из главных ресурсов нашего мира, и тот, кто ее контролирует, тот и имеет реальную власть в мире. Контролировать энергию и то, из чего ее вырабатывают, это газ, уран и нефть, значит контролировать человечество.

Достаточно посмотреть, как растёт энергопотребление в мире и как сокращаются запасы топлива для ее производства, сразу станут понятны многие мировые процессы, суть которых сохранить потребление для своего народа и сократить его для всех остальных. Естественно, США хотят, чтобы Европа зависела от них, а не от поставок российского газа. Переворот на Украине решал именно эту задачу, взять под контроль трубу. Тогда Россия построила трубу через Турцию, и вуа-ля, теперь Турция начинает вести себя так же, как Украина, понимая насколько Россия стала от неё зависима. Осталась только Беларусь как стабильный хозяин трубы, но и это, думаю, ненадолго. В конечном счете США будут контролировать наши трубопроводы через контроль стран-транзитёров. Следующим шагом будут добровольно-принудительно сокращать потребление энергоресурсов в Европе, оно и понятно, как я писал выше, потребление энергии растёт, а запасы сырья сокращаются. Поэтому будут отключать крупных потребителей энергии. Думаю, это будет Европа. Китай абсолютно устраивает это положение вещей, уверен, они действуют с США на одну руку. Китай получает дешевле газ от РФ и заодно избавляется от Европы как крупного потребителя энергии. Энергобаланс мировой давно посчитан, так же, как запасы полезных ископаемых. Все просто и понятно, наиболее сильные игроки будут принудительно сокращать потребление энергии более слабым, таким слабым звеном окажется Европа.

- Многочисленные протесты, противостояние привели к тому, что существовавшее в мире последние 30 лет равновесие с доминантным положением США разрушается. Что придет ему на смену? Насколько новый мир будет стабилен? США слишком долго подпитывали идеологию разрушения в других странах – Богдан Безпалько © AP, Eduardo Munoz Alvarez

— Никакого разрушения власти США нет, это миф, который они же и создают с помощью своих СМИ. Правящая там элита прекрасно владеет искусством «умной войны», где основной постулат — война, бесконечный путь хитрости. США — это ППД (пункт постоянной дислокации) транснациональных корпораций и место проживания мировой глобальной элиты. О крахе США можно будет утверждать только после того, как офис Google переедет в Воронеж, а Голливуд переберётся в Жмеринку. Когда начнут оттуда вывозить университеты «лиги плюща» со студентами и преподавателями, а такого пока не наблюдается. На мой взгляд, элиты США решили «кинуть» многочисленных нуворишей из других стран и народов, которые держат свои накопления в долларовой массе. Вот что бы их кинуть, вернув их на их место, в условный Воронеж и Жмеринку, надо организовать небольшой рукотворный кризис. Под этот шумок и решить главную проблему — ограбить этих выскочек, решивших, что они могут претендовать на место за «карточным столом истории».

- Рано или поздно Китай станет такой же мощной страной, как и США. Приведет ли это к тому, что мир снова будет разделен на два противоборствующих лагеря, как это было с 1945 по 1991 год? Если да, то жить России в таком мире будет безопасней или нет? К какому лагерю нужно примкнуть России?

— Китай уже практически вышел на первое место в экономической гонке, но у него есть слабое место, это энергия. Отрезав ему поставки углеводородов из России и Ирана, а также обогащённого урана из России, можно остановить эту фабрику 21 века, что США и постараются сделать, для начала развязав войну в Иране. Россия не субъект, а объект большой игры, нас в ней рассматривают только как приз, и дело тут в качестве нашей правящей элиты. Наша элита неспособна «родить» свой собственный глобальный проект, а только занимается торгом, кому подороже и выгодней себя продать. Если ничего не будет меняться, то Россию могут просто разделить, и граница пройдет по Уралу. Причем сделают это наши собственные элиты, сдав РФ так же, как они когда-то уже сдали СССР, опыт предательства у них богатый. «Это иллюзия». Немецкий политолог Рар пояснил, почему при Байдене отношения США и Германии обострятся © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Памятуя о реформах Петра I и о том, что он «прорубил окно в Европу», Россия — западная страна? Русский народ — западный народ? Или нет?

— Русский народ — это народ, создавший свою, уникальную цивилизацию. Он растает из глубин скифских степей и вобрал в себя многое как от Европы, так и от Востока. Россия — это «душа» мира, Запад — это «тело», а Восток — это «дух». «Дух» можно соединить с телом напрямую, но для этого надо убить «душу». Собственно, на этом и построено метафизическое обоснование уничтожения России. Когда «Воля Неба» вмешивалась на сложных поворотах истории, не давая уничтожить Россию, она не давала убить душу мира. Поэтому Россия не запад и не восток, она «душа» этого мира, которую дьявол хочет вечно погубить, соблазнить или купить.

- Как вы считаете, почему в конфликте власти и радикальной части населения Америки (прежде всего черного) так много общего с Майданом на Украине?

— Ничего общего по содержанию с Майданом я в США не вижу, Майдан решал конкретную задачу — смену власти в государстве третьими силами. В США же идет управляемый внутреэлитный кризис, в ходе которого будут ограблены нувориши, не являющиеся частью древних родов. Инструментом выбрали тех, кого не жалко, негров — афроамериканцев. Они создадут хаос, хозяева процесса в этом хаосе решат свои задачи, а потом все эти бравые негры погибнут или окажутся в тюрьмах. Негры своей активностью пробуждают дух белых англосаксов, жертвой которого они потом и падут под аплодисменты мирового сообщества.